Путин заявил, что инфляция в РФ превысила 11%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Накопленная с начала 2022 года инфляция в России превысила 11%. Об этом заявил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
По его словам, год в российской экономике складывается непростой, однако не все проблемы связаны со специальной военной операцией на Украине. Он подчеркнул, что в других странах Северной Америки и Европы, которые не проводят операций, инфляция сопоставима с российской.
"Если посмотреть на структуру их экономики, то даже больше, чем у нас, в некоторых соседних странах – в разы больше", – добавил Путин.
Глава государства сказал, что российская экономика имеет значительно лучшую динамику, чем прогнозировалось некоторыми экспертами. По его словам, это означает открытие новых производств и рабочих мест.
Российский лидер также отметил, что безработица в РФ не растет, а даже немного снижается. В настоящее время этот показатель находится на уровне 4%.
"Честно говоря, мы не прогнозировали. Исходили из того, что возможен даже всплеск безработицы. Но нужно этим дорожить и самым внимательным образом анализировать то, что происходит. Поддерживать эту тенденцию", – заявил Путин.
Ранее президент РФ сообщил, что размер прожиточного минимума, а также минимальный размер оплаты труда будут проиндексированы на 10%. По его словам, МРОТ увеличат до 15 279 рублей в месяц, а прожиточный минимум в среднем по стране составит 13 919 рублей.
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