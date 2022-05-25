Прожиточный минимум и МРОТ увеличат на 10% – Путин

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Размер прожиточного минимума, а также минимальный размер оплаты труда будут проиндексированы. Об этом сообщил Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам.

"С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 919 рублей. <...> С 1 июля текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда – до 15 279 рублей в месяц", – сказал глава государства.

В свою очередь, министр труда и соцзащиты РФ Антон Котяков отметил, что благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

В середине апреля Владимир Путин поручил кабмину предоставить до 20 апреля предложения о дополнительной индексации размеров пенсий, социальных выплат, зарплат государственных и муниципальных работников, а также о повышении МРОТ и величины прожиточного минимума.

После пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что данный вопрос стоит высоко в повестке Кремля.

