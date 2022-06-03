Россияне начали получать проиндексированные на 10% пенсии

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С 3 июня россиянам начали выплачивать проиндексированные на 10% пенсии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда России.

"Пенсионный фонд начал перечислять неработающим пенсионерам проиндексированные с 1 июня выплаты. <...> Индексация проведена автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом выплат не нужно", – сказали в ПФР.

Зампредседателя правления фонда Сергей Чирков пояснил, что под индексацию подпадают все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, а также выплаты, размер которых зависит от размера пенсии, например за особые заслуги или пенсии пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС.

Уточняется, что индексация коснулась порядка 35 миллионов россиян. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

Об увеличении пенсий неработающих пенсионеров на 10% 25 мая объявил Владимир Путин. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Тогда же президент сообщил о планах аналогичным образом увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ.

