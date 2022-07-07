Мишустин анонсировал беззаявительный порядок назначения пенсий по потере кормильца

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С 1 января 2023 года в России заработает беззаявительный порядок назначения страховых и социальных пенсий по потере кормильца. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

По его словам, этот принцип социального казначейства правительство внедряет по поручению президента страны. Он позволит людям получать помощь государства максимально удобно. При этом перед назначением пенсий получателей проинформируют.

"Представителям ребенка не нужно будет обращаться в Пенсионный фонд, как приходится сейчас. Личное присутствие и сбор документов станут необязательными. Все необходимые сведения будут передаваться в специальную информационную систему из других ведомств", – сказал Мишустин на заседании правительства.

Ранее сообщалось, что социальные пособия за июль будут перечислены россиянам досрочно. Пенсионный фонд перечислит социальные пособия 3-го числа каждого месяца. Учитывая, что в июле эта дата выпадает на выходной (воскресенье), средства будут выплачены раньше.

