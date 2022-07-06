Генпрокурор РФ поручил проверить ситуацию с обеспечением многодетных семей жильем

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Генпрокурор России Игорь Краснов в ходе личного приема граждан в Томске поручил принять меры для обеспечения жильем многодетных семей, сообщает РИА Новости.

К генпрокурору обратилась местная жительница, у которой семеро детей. Она рассказала, что проживает вместе с детьми в квартире площадью 20 квадратных метров в доме с печным отоплением. Дом уже восемь лет является аварийным, однако расселять его администрация не спешит.

"Женщина с детьми поддержки не получает, а прокурор области не исполняет мои поручения о защите прав многодетных семей", – сказал Краснов.



Генпрокурор подчеркнул, что данная ситуация свидетельствует о равнодушии местных чиновников.

"Нужно проверить ситуацию по обеспечению жильем многодетных семей во всех регионах страны", – добавил Краснов.

Ранее Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября обеспечить меры для реализации программы льготной ипотеки для многодетных семей.

В начале июня президент РФ объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Данный вопрос ранее обсуждали в рамках заседания Госсовета.

Речь идет о мерах поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тысяч рублей. Это касается семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.

