Получение льготной ипотеки для многодетных семей в РФ упростят до 1 сентября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Владимир Путин поручил правительству РФ до 1 сентября обеспечить меры для реализации программы льготной ипотеки для многодетных семей. Соответствующее поручение главы государства размещено на сайте Кремля.
"Обеспечить принятие решений, распространяющих право семей, имеющих детей, на получение ипотечного жилищного кредита (займа) по льготным ставкам", – указано в документе.
В начале июня Путин объявил о продлении программы льготной ипотеки для многодетных семей до конца 2023 года. Данный вопрос ранее обсуждали в рамках заседания Госсовета.
Речь идет о мерах поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тысяч рублей. Это касается семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.
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