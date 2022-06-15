Путин поручил продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных семей в РФ

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Владимир Путин поручил продлить действие компенсаций по ипотеке для многодетных семей, сообщается на сайте Кремля.

Такое решение было принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета. Доклад по этой теме должен быть представлен до 1 сентября.

Речь идет о мерах поддержки семей в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам в размере до 450 тысяч рублей. Это касается семей, в которых третий ребенок или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года.

Сейчас государство помогает полностью или частично погасить ипотечный кредит семьям, в которых третий ребенок или последующие дети родились с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Сама же мера действует до конца 2023 года.

Ранее стало известно, что в России могут разрешить выдавать наличными до 5% материнского капитала. Соответствующий законопроект планируют внести в нижнюю палату парламента в весеннюю сессию. Норму рассчитывают распространить на все семьи, имеющие право на капитал, вне зависимости от уровня их дохода.

В пояснительной записке к проекту отмечается, что средства можно потратить на нужды семьи. Перечень товаров и услуг, на которые полагается компенсация, утвердит кабмин РФ.

