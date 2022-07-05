Экономист рассказал, как выгодно докупить стаж для выхода на пенсию

Россияне, которые к моменту выхода на пенсию не смогли накопить стаж и достаточно пенсионных баллов, могут законно их докупить. Это актуально не только для самозанятых, которые легально не платят страховые взносы, но и для граждан, работавших "в серую". Разбираемся, как докупить себе стаж максимально выгодно и во сколько это обойдется.



Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пенсионные правила

Страховая пенсия по старости – наиболее распространенный вид пенсий в России. Чтобы ее получить, необходимо соблюсти три условия. Мужчинам требуется достичь возраста 65 лет, а женщинам – 60, при этом иметь не менее 15 лет страхового стажа и не менее 30 баллов индивидуального пенсионного коэффициента.

Однако в России действует переходный период. Поэтому в 2022-м возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 61,5 года, а для женщин – 56,5 года при наличии не менее 13 лет страхового стажа и 23,4 балла накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов.

Страховая пенсия по старости складывается из фиксированной выплаты, к которой добавляются индивидуальные пенсионные баллы, умноженные на их стоимость в конкретном году. На 1 июня 2022-го фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля, при назначении пенсии с этой даты стоимость балла составляет 118,09 рубля. Количество накопленных индивидуальных баллов каждый гражданин может узнать, запросив выписку из лицевого счета ПФР в личном кабинете на госуслугах.

В 2022 году формула выглядит так: страховая пенсия по старости = 7220,74 + индивидуальные пенсионные баллы х 118,09.



Цена пенсии

Иногда возникают ситуации, когда стажа для получения страховой пенсии не хватает, рассказала Москве 24 доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Галина Сорокина. По ее словам, в первую очередь это касается россиян, которые работали неофициально и не платили социальные взносы, а также самозанятых граждан, которым необходимо самостоятельно заботиться о будущей пенсии.





Галина Сорокина доктор экономических наук, профессор Государственного университета управления Галина Сорокина Закон в России допускает покупку необходимого пенсионного стажа или пенсионных баллов. Для этого следует обратиться в ПФР, заключить договор и внести необходимую сумму. Минимальный размер добровольных страховых взносов в ПФР в 2022 году составляет 36 669,6 рубля, а максимальный – 293 356,8 рубля.

Она уточнила, что при минимальном платеже можно будет получить 1,06 пенсионного балла, а при максимальном – 8,5. При этом в обоих случаях добавится только один год стажа.

Стратегия покупки стажа для самозанятых и граждан, работающих "в серую", во многом индивидуальна и зависит от их материального благосостояния, уточнил Москве 24 профессор Финансового университета Александр Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета Многим имеет смысл растянуть покупку стажа во времени, чтобы минимизировать разовые платежи. Целесообразно начать за 15 лет до достижения пенсионного возраста и ежегодно покупать по году стажа. Если рассмотреть ситуацию, когда гражданин за год заработал большую сумму, а прогноз на будущий год не такой благоприятный, логично сформировать платеж сразу за несколько лет вперед.

Эксперт подчеркнул, что даже в отсутствие необходимого стажа и минимальной суммы баллов человек не останется без поддержки государства: ему положена социальная пенсия по старости. Правда, назначается она лишь спустя пять лет после достижения пенсионного возраста, уточнил Сафонов. C 1 июня 2022 года социальная пенсия по старости составляет 6924,81 рубля.

Специалист также добавил, что скептически относится к идее откладывать деньги в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) вместо докупки стажа.

"Страховая пенсия – более выгодная для пенсионера, потому что ежегодно стабильно индексируется государством и не зависит от экономического состояния негосударственного пенсионного фонда. В нынешней ситуации накопления, которые осуществляются в НПФ, оказываются ниже уровня инфляции. Поэтому покупательная способность тех денег, которые откладываются в НПФ, с годами снижается", – пояснил эксперт.

По его словам, гражданам, желающим накопить резервы на пенсию, предпочтительно использовать прямые инструменты, минуя НПФ, например банковский депозит. Несмотря на то что доходность в банке и НПФ будет приблизительно одинаковая, средствами на депозите человек сможет распоряжаться в полном объеме, заключил профессор.

