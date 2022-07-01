В ГД объяснили, в каком случае пенсионерам может понадобиться новая льгота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 поддержала предложение освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию унаследованного жилья.
Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий указал, что сегодня размер пошлины составляет 2 тысячи рублей – это существенная сумма для пенсионеров.
Депутат отметила, что зачастую пожилые люди оказываются в ситуации наследования в случае смерти супруга. При этом они вынуждены платить госпошлину, чтобы переоформить недвижимость на себя.
"Мало того что человек и так должен рассчитывать в этот период какие-то дополнительные средства для того, чтобы достойно попрощаться со своим близким, но еще и вынужден оплачивать такие обязательные платежи, от которых никуда не денешься, чтобы переоформить на себя какую-то недвижимость. Поэтому я абсолютно уверена, что эту инициативу нужно поддерживать", – подчеркнула Светлана Бессараб.
Ранее глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выступил с поддержкой данной инициативы. По его мнению, предложения о дополнительных льготах и преференциях для пожилых людей с низким доходом должны получать одобрение.
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