В ГД объяснили, в каком случае пенсионерам может понадобиться новая льгота

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с Москвой 24 поддержала предложение освободить пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию унаследованного жилья.

Ранее с соответствующей инициативой выступил депутат Госдумы Евгений Федоров. Свое предложение он изложил в письме на имя главы Минтруда Антона Котякова. Парламентарий указал, что сегодня размер пошлины составляет 2 тысячи рублей – это существенная сумма для пенсионеров.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Думаю, что нужно поддержать такую инициативу. Автор – большой молодец, что обратил на это внимание. Потому что это как раз та нагрузка, которую человек иногда несет в самые страшные моменты своей жизни.

Депутат отметила, что зачастую пожилые люди оказываются в ситуации наследования в случае смерти супруга. При этом они вынуждены платить госпошлину, чтобы переоформить недвижимость на себя.

"Мало того что человек и так должен рассчитывать в этот период какие-то дополнительные средства для того, чтобы достойно попрощаться со своим близким, но еще и вынужден оплачивать такие обязательные платежи, от которых никуда не денешься, чтобы переоформить на себя какую-то недвижимость. Поэтому я абсолютно уверена, что эту инициативу нужно поддерживать", – подчеркнула Светлана Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Величина средней пенсии по старости для неработающего пенсионера сегодня у нас достигла 19 360 рублей. То есть 2 тысячи рублей – это больше чем одна десятая часть дохода пенсионера за месяц. Конечно, это очень существенная сумма.

Ранее глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский выступил с поддержкой данной инициативы. По его мнению, предложения о дополнительных льготах и преференциях для пожилых людей с низким доходом должны получать одобрение.

