Минтруд предложил вариант индексации пенсий на следующие три года

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Минтруд РФ разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на ближайшие три года. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на материалы Минтруда.

Таким образом следует, что с 1 января 2023 года пенсии будут проиндексированы на 6,8%, и среднегодовой размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составит 22 174 рублей.

В свою очередь, с начала 2024 года – еще на 6,1%, и среднегодовой размер пенсии составит 23 390 рублей.

Кроме того, с 1 февраля 2025 года следует провести индексацию еще на 4% и с 1 апреля 2025 года – на 3,6%. Тогда среднегодовой размер пенсии составит 24 477 рублей.

Также пропорционально увеличится и фиксированная выплата к страховой пенсии: в 2023 году она достигнет 7711,75 рублей, в 2024 году – 8182,17 рублей, в 2025 году – 8509,46 рублей.

Из бюджета Пенсионного фонда следует, что индексация в ближайшие три года не коснется пенсий работающих пенсионеров.

Ранее сообщалось, что россиянам начали выплачивать проиндексированные на 10% пенсии. Зампредседателя правления фонда Сергей Чирков пояснил, что под индексацию подпадают все виды пенсий, в том числе страховые и социальные, а также выплаты, размер которых зависит от размера пенсии, например за особые заслуги или пенсии пострадавшим в аварии на Чернобыльской АЭС.

Уточняется, что индексация коснулась порядка 35 миллионов россиян. Средний размер пенсии по стране увеличился на 1 760 рублей.

Об увеличении пенсий неработающих пенсионеров на 10% 25 мая объявил Владимир Путин. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Тогда же президент сообщил о планах аналогичным образом увеличить размер прожиточного минимума и МРОТ.

