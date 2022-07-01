В Союзе пенсионеров оценили предложение о льготе на регистрацию жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инициатива об освобождении пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию унаследованного жилья заслуживает поддержки, заявил глава Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. Об этом сообщает RT.

"Все, что связано с дополнительными льготами и преференциями в адрес наших пенсионеров, у которых низкие доходы, должно быть поддержано", – сказал он.

Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить российских пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. Соответствующее обращение он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Парламентарий пояснил, что часто пожилые люди оказываются в ситуации наследования в случае смерти супруга. При этом соответствующая госпошлина на регистрацию имущества для многих пенсионеров является значительной тратой: сейчас ее размер составляет 2 тысячи рублей.

