Эксперт назвала категорию россиян, которым полагается надбавка к пенсии

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov

Россияне, проработавшие не менее 30 лет в сельском хозяйстве по предусмотренному списку профессий, могут получить надбавку к пенсии в размере 25%, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

"Если до 2021 года такую доплату могли получить только те граждане, которые и на пенсии продолжают проживать в сельской местности, то после вступления в силу закона 153-ФЗ от 26.05.2021 года такая надбавка сохраняется за всеми, независимо от нынешнего места проживания", – приводит ее слова "Прайм".

Уточняется, что более 500 специальностей в сфере животноводства, растениеводства и рыболовства включили в перечень "сельских" профессий.

Для получения такой надбавки гражданин должен иметь официальный статус неработающего, пояснила Иванова-Швец.

Она добавила, что для доплат устанавливается коэффициент индексации.

Ранее стало известно, что в Минтруде РФ подготовили предложения по индексации пенсий неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы. Из проекта следует, что с 1 января следующего года выплаты могут поднять на 6,8%. В 2024 году – на 6,1%, с 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,6%.

По словам Светланы Бессараб, не исключено, что эти показатели со временем могут измениться в большую сторону. В 2022 году правительство отошло от первоначальной методики расчета и увеличило пенсию. Не исключено, что в последующие годы будет так же.

До этого Владимир Путин объявил, что с 1 июня размер пенсий неработающих пенсионеров повысят на 10%. В Пенсионном фонде России сообщили, что граждане начали получать проиндексированные выплаты с 3 июня. В среднем по стране они подросли на 1 760 рублей.

