Россиянам рассказали, кому положена вторая пенсия

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Россияне, достигшие 80-летнего возраста, имеют право на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, сообщает агентство "Прайм".

В Отделении ПФР по Москве и области напомнили, что сегодня фиксированная выплата составляет 7220,74 рубля. Именно на такую сумму увеличат размер страховой пенсии. Этот перерасчет происходит автоматически. Выплата поступает на счет пенсионера со следующего месяца после достижения им 80 лет.

При этом на это могут претендовать не все. К примеру, повышение по достижении 80 лет не устанавливается для пенсионеров, которые являются инвалидами первой группы. Вс дело в том, что оно произведено раньше, и фиксированная выплата им повышена в два раза при установлении пенсии по инвалидности.

Получателям социальных пенсий или пенсий по случаю потери кормильца также не положено увеличение фиксированной выплаты. Помимо пенсии, они имеют право на оформление компенсации по уходу за собой.

Ухаживать за 80-летним пенсионером может любой неработающий трудоспособный человек, независимо от того, связывают ли их родственные отношения. Пенсионеры и лица, получающие пособие по безработице, права на компенсационную выплату не имеют, поскольку уже являются получателями социального обеспечения в виде пенсии или пособия по безработице. .

Факт совместного проживания нетрудоспособного гражданина и лица, ухаживающего за ним, не имеет значения. Выплата устанавливается в заявительном порядке. Оформить заявление можно на сайте ПФР, на портале госуслуг и в клиентской службе ПФР.

Ранее стало известно, что в Минтруде РФ подготовили предложения по индексации пенсий неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы. Из проекта следует, что с 1 января следующего года выплаты могут поднять на 6,8%. В 2024 году – на 6,1%, с 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4%, а с 1 апреля – еще на 3,6%.

По словам Светланы Бессараб, не исключено, что эти показатели со временем могут измениться в большую сторону. В 2022 году правительство отошло от первоначальной методики расчета и увеличило пенсию. Не исключено, что в последующие годы будет так же.

Ранее Владимир Путин объявил, что с 1 июня размер пенсий неработающих пенсионеров повысят на 10%. В Пенсионном фонде России сообщили, что граждане начали получать проиндексированные выплаты с 3 июня. В среднем по стране они подросли на 1 760 рублей.

