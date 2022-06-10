Финансист рассказала, как накопить деньги к пенсии

Большинство россиян хотели бы накопить 4–5 миллионов рублей на комфортную старость, сказано в результатах исследования Anderida Financial Group. При этом далеко не каждый регулярно откладывает деньги на будущее. Вместе с экспертами расскажем, по какой стратегии это лучше делать и как выгоднее всего хранить финансы.



Жить и не тужить

Более 70% россиян хотели бы скопить к пенсии подушку безопасности. Она нужна им, чтобы поддерживать привычный образ жизни после выхода на заслуженный отдых, приводит РИА Новости данные исследования. Еще 20% надеются на поддержку детей и внуков. Остальные посчитали сбережения необязательными, так как и на пенсию прожить реально.

Каждый второй из желающих накопить отметил, что к старости хотел бы собрать 4–5 миллионов рублей. У 30% планка выше – более 5 миллионов. Остальным хватило бы и 2–4 миллионов.

При этом желание копить расходится с реальностью: по данным исследования, на старость регулярно откладывают деньги только 11% россиян. Тот, кто этим озаботился, чаще всего отчисляет на эти цели примерно 7–10% своей зарплаты (в среднем, это 6–15 тысяч рублей, сказано в результатах).

Владимир Путин не раз подчеркивал , что рост доходов россиян является государственным приоритетом. Решение для этого принимают даже в условиях беспрецедентных санкций. С 1 июня пенсии в России проиндексировали на 10%. Эта мера коснулась 35 миллионов человек. После индексации средний размер пенсий в стране вырос до 19 360 рублей. Также с 1 июня на 10% выросли минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум (первый показатель составил 15 279 рублей, второй – 13 919 рублей).

Бюджет всему голова

При желании на что-либо накопить не стоит забывать, что расходы не должны превышать доходы. Об этом в беседе с Москвой 24 напомнила эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Алена Никитина.





Алена Никитина эксперт в области управления личными финансами, финансовый консультант Если человек зарабатывает до 20–25 тысяч рублей, то рецепт – пытаться увеличивать доход. Это подработка, смена работы. Если действительно есть цель накопить деньги.

С доходом на одного человека в 66 тысяч рублей уже можно формировать финансовую подушку безопасности к пенсии. Желательно отводить на эти цели 10–20% дохода. Поначалу деньги лучше откладывать на банковский депозит, советует специалист. Это самый безопасный финансовый инструмент.

На начальном этапе важно собрать сумму, равную шестимесячным финансовым расходам. По словам эксперта, такая подушка безопасности должна быть у человека на всякий случай всегда.

"Когда сумма превысит шестимесячные расходы, можно потихоньку копить больше и принимать решение об инвестировании. Куда именно, сейчас сказать сложно. Зарубежные и российские акции я бы в целом пока не рекомендовала. Все-таки как метод вложения денег советую недвижимость. Небольшие квартиры, студии, которые можно затем сдать в аренду и получать доход", – объяснила Никитина.

Оптимизировать свои расходы можно, если хотя бы пару месяцев подробно вести семейный бюджет – так легче увидеть, на какие статьи уходит неоправданно большое количество денег, и часть этих средств пустить на будущую пенсию. "Главное – заниматься при этом анализом расходов. Знаю многих людей, которые ведут подсчет потраченных денег, но потом ничего с этим не делают. Нужно не только научиться вести бюджет, но и принимать решение о своих расходах", – указывает консультант.

Также она советует более рационально относиться к своим активам. К примеру, если есть недвижимость, которая не используется и при этом съедает налоги и платежи, то лучше ее продать и вложить деньги во что-то более надежное и прибыльное.

Настраиваемся правильно

Семейный психолог Наталья Наумова добавила, что зачастую человеку сложно копить деньги из-за тех установок, которые он получил в детстве. Одна из таких – стремление жить одним днем, рассказала она Москве 24.





Наталья Наумова семейный психолог Успеха хочется уже сегодня, но денег для этого может быть недостаточно. Поэтому человек тратит все, что имеет.

Кроме того, нередко очень сложно копить из-за разнообразия вокруг товаров и услуг, а также возможности взять на них кредит. "Чем менее хорошо развита эмоционально-волевая сфера, тем сложнее удержаться от трат: если что-то захотелось, терпеть человек не может. Помочь справиться с этой проблемой способна работа с нейропсихологом", – сказала эксперт.

Цель для накопления денег должна быть очень желанной и в то же время реальной, обратила внимание Наумова. С самого начала нужно продумать каждый шаг, как ее достичь. "Важно для самого себя определить процент, который будет откладываться. И хвалить себя, даже если удается отложить небольшую сумму", – объяснила эксперт.

При этом знакомое многим людям чувство ограниченности, когда заканчиваются деньги, можно обратить в плюс. Такое состояние необходимо проанализировать и спросить себя, хочется ли испытывать его вновь – это может стать дополнительной мотивацией откладывать деньги на будущее, резюмировала психолог.

