Эксперт рассказал, когда сотрудник может требовать от работодателя индексацию зарплаты

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Сотрудник вправе требовать от работодателя индексацию зарплаты при условии, что пункт об этом прописан в контракте,

сообщил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в беседе с News.ru.

"Есть контракт, в котором все прописано, в том числе какие-то формы индексации. Если в нем прописано, что работодатель берет на себя обязанность индексировать в зависимости от курса валют или уровня инфляции, то это одна ситуация. Но, как правило, этого нет ни у кого", – отметил он.

При отсутствии обязательств об индексации в контракте требование об индексации через правоохранительные или судебные органы невозможно. По словам эксперта, необходимо привыкать к существованию в рыночных условиях.

Если же данный пункт был указан в контракте, работник может обратиться в суд. "Но все равно, как правило, эти вопросы не доходят до суда, потому что инфляция не галопирует с такой высотой, когда из-за этой финансовой разницы имеет смысл пойти в суд и потерять там полгода", – заключил Трунов.

Ранее правительство РФ подписало постановление об индексации МРОТ и пенсий. Власти предусмотрели свыше 500 миллиардов рублей на индексацию социальных выплат для более 50 миллионов граждан.

Он рассказал, что кабмин примет ряд мер по социальной поддержке граждан. В частности, ожидается индексация МРОТ, детских пособий и выплат неработающим пенсионерам.

Неработающие пенсионеры в среднем ежемесячно будут получать свыше 19 тысяч рублей. МРОТ превысит 15,2 тысячи рублей, что позволит увеличить зарплаты более четырех миллионов работников.

