Путин подчеркнул важность обеспечения роста доходов граждан РФ

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Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост доходов россиян, а также дополнительную ликвидность для бизнеса.

"Вновь хотел бы подчеркнуть: нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы", – сказал он на совещании по экономическим вопросам.

Ранее Владимир Путин заявил, что рост потребительских цен в России остановился со второй половины мая, в настоящее время показатели инфляции находятся на нуле.

По словам Путина, по состоянию на 27 мая годовая инфляция в РФ составляла 17,4%.

