Инфляцию в России удалось взять под контроль – Путин

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Рост потребительских цен в России остановился со второй половины мая, в настоящее время показатели инфляции находятся на нуле, заявил Владимир Путин.

"Удалось взять под контроль инфляцию. <...> При этом начиная со второй половины мая рост цен вообще остановился. Сейчас инфляция находится на нулевой отметке", – сказал президент на совещании по вопросам экономики.

По словам Путина, по состоянию на 27 мая годовая инфляция в РФ составляла 17,4%.

Ранее Путин заявил, что 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета для России. Он отметил, что экономика страны будет в большей степени опираться на частную инициативу, а также сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

По словам главы государства, санкции западных стран и их многолетние ошибки в экономике стали причиной разрушения логистических цепочек и продовольственного дефицита.

Ситуация в экономике обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

