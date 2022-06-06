Экономист оценил эффект от возможного снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка в ближайшие дни до 9–10% годовых (сейчас этот показатель равен 11%). Ставка не раз менялась после усиления санкционного давления на Россию: взлетев с 9,5 до 20% в первые дни после начала специальной военной операции, она постепенно уменьшалась. Разбираемся, на что указывает очередное возможное снижение и как это отразится на жизни россиян.

Фото: Москва 24/Никита Симонов

К докризисным показателям

Ключевую ставку вновь могут снизить на очередном заседании ЦБ 10 июня. По мнению аналитиков из крупнейших российских банков, сделать это позволяют замедление инфляции и крепкий рубль, сообщает газета "Известия".

Из 11 опрошенных изданием специалистов 9 считают, что ставка снизится с 11 до 10%. Прогнозы аналитиков двух других банков разошлись: в одном из них предполагают, что ЦБ может снизить ее до 9–9,5%, в другом предсказывают сокращение только до 10,5%.

Ключевая ставка ЦБ резко изменилась в конце февраля 2022 года, показатель подняли с 9,5 до 20%. В ЦБ такой шаг объясняли тем, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.

Впоследствии ключевая ставка уменьшалась. В начале апреля ее установили на отметке в 17%, в конце месяца – 14%. В последний раз ЦБ корректировал ключевую ставку 26 мая, показатель уменьшили до 11%. Это стало возможным, так как риски для финансовой стабильности страны снизились, отметил регулятор.

Решение ЦБ позитивно оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это позволит системно поддержать все те меры, принятые в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", – подчеркнул глава кабмина.

Ранее успехи ЦБ в укреплении рубля признал посол США в России Джон Салливан. Главу регулятора Эльвиру Набиуллину он назвал исключительно талантливым человеком. В то же время Салливан уверен, что в дальнейшем санкции усилят влияние на российскую экономику.

Отложенная польза

Ключевую ставку снижать необходимо, но до каких именно цифр – вопрос дискуссионный. Об этом Москве 24 сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, от этого решения зависит дальнейшее развитие российской экономики.

"Высокая ключевая ставка закрывает доступ к кредитным средствам. Значит, бизнес как следует не может работать. Решения в виде льгот – это все же подпорки, а не реальный механизм", – подчеркнул он.

Эксперт соглашается, что вероятнее всего ключевая ставка в итоге будет уменьшена. "При этом, если она снизится на 1%, это малозаметно. Но не думаю, что больше 2%. Потому что экономика с трудом переносит такие резкие изменения", – прогнозирует Беляев.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик В любом случае уменьшение ключевой ставки означает, что снизится стоимость кредита. И для промышленности, и для простых граждан. Причем по всем направлениям: и потребительские кредиты, и автокредиты, и ипотека. Вопрос только в пропорциях, насколько все снизится.

В то же время снизятся ставки по вкладам, так как эти показатели взаимосвязаны с ключевой ставкой ЦБ. "Поскольку банки станут оформлять менее дорогие кредиты, значит, они не смогут выплачивать более высокие ставки по вкладам. Но гражданам не надо отчаиваться и надо понимать, что, кроме вкладов, существуют другие доходные финансовые инструменты", – сказал аналитик.

Эксперт обратил внимание, что понижение ключевой ставки отчасти говорит об адаптации российской экономики к санкциям. В то же время такое решение позволит нашей финансовой системе быстрее подстроиться под новые реалии. "Чтобы экономика могла активнее адаптироваться к ограничениям, с нее нужно снять путы высокой ключевой ставки. Тогда она способна действовать более свободно и отвечать на те вызовы, которые ей предъявляют санкции", – резюмировал Беляев.

Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля этого года было экстренной мерой, чтобы остановить панику на рынке, отметил в разговоре с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Задача была выполнена, поэтому теперь можно постепенно снижать этот показатель, считает он.



Фото: Москва 24/Никита Симонов

При этом эксперт отметил, что резко подешевевших кредитов после вероятного возвращения ставки к докризисным значениям ждать не стоит. Это объясняется тем, что в современных условиях на рынок серьезно влияют факторы, не связанные с финансами, сказал Бадалов. К примеру, работает ли претендующая на кредит компания с иностранным бизнесом, который еще не определился со своим будущим в России.





Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Безусловно, снижение ключевой ставки приведет к уменьшению процентных ставок по кредитам. Но этого нужно ожидать в промежутке как минимум в 3–6 месяцев. А может быть, даже больше.

"И опять-таки насколько понизится ставка. Пусть это 5, 10 или 9,5% – это все равно достаточно высокие показатели. Чтобы бизнес ощутил реальную поддержку, процентные ставки должны быть в районе 4–6% годовых. Тогда можно говорить, что ключевая ставка повлияла на снижение ставок по кредитам и это привело к запуску процесса кредитования по новой", – объяснил Бадалов.

Резкого удешевления кредитов не произойдет, потому что рынок всегда долго реагирует на изменение ключевой ставки, обратил внимание специалист. Он также подчеркнул, что срок в 3–6 месяцев с экономической точки зрения можно назвать быстрым.

При этом эксперт не исключил, что в этот срок ключевая ставка может еще снизиться. Это станет сигналом рынку от Центробанка о стабилизации ситуации в российской экономике, заключил Бадалов.

