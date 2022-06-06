Экономист оценил эффект от возможного снижения ключевой ставки ЦБ

Аналитики прогнозируют снижение ключевой ставки Центробанка в ближайшие дни до 9–10% годовых (сейчас этот показатель равен 11%). Ставка не раз менялась после усиления санкционного давления на Россию: взлетев с 9,5 до 20% в первые дни после начала специальной военной операции, она постепенно уменьшалась. Разбираемся, на что указывает очередное возможное снижение и как это отразится на жизни россиян.
К докризисным показателям
Ключевую ставку вновь могут снизить на очередном заседании ЦБ 10 июня. По мнению аналитиков из крупнейших российских банков, сделать это позволяют замедление инфляции и крепкий рубль, сообщает газета "Известия".
Из 11 опрошенных изданием специалистов 9 считают, что ставка снизится с 11 до 10%. Прогнозы аналитиков двух других банков разошлись: в одном из них предполагают, что ЦБ может снизить ее до 9–9,5%, в другом предсказывают сокращение только до 10,5%.
Ключевая ставка ЦБ резко изменилась в конце февраля 2022 года, показатель подняли с 9,5 до 20%. В ЦБ такой шаг объясняли тем, что это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, а также защитить сбережения граждан от обесценивания.
Впоследствии ключевая ставка уменьшалась. В начале апреля ее установили на отметке в 17%, в конце месяца – 14%. В последний раз ЦБ корректировал ключевую ставку 26 мая, показатель уменьшили до 11%. Это стало возможным, так как риски для финансовой стабильности страны снизились, отметил регулятор.
Решение ЦБ позитивно оценил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Это позволит системно поддержать все те меры, принятые в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", – подчеркнул глава кабмина.
Ранее успехи ЦБ в укреплении рубля признал посол США в России Джон Салливан. Главу регулятора Эльвиру Набиуллину он назвал исключительно талантливым человеком. В то же время Салливан уверен, что в дальнейшем санкции усилят влияние на российскую экономику.
Отложенная польза
Ключевую ставку снижать необходимо, но до каких именно цифр – вопрос дискуссионный. Об этом Москве 24 сказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. По его словам, от этого решения зависит дальнейшее развитие российской экономики.
"Высокая ключевая ставка закрывает доступ к кредитным средствам. Значит, бизнес как следует не может работать. Решения в виде льгот – это все же подпорки, а не реальный механизм", – подчеркнул он.
Эксперт соглашается, что вероятнее всего ключевая ставка в итоге будет уменьшена. "При этом, если она снизится на 1%, это малозаметно. Но не думаю, что больше 2%. Потому что экономика с трудом переносит такие резкие изменения", – прогнозирует Беляев.
В то же время снизятся ставки по вкладам, так как эти показатели взаимосвязаны с ключевой ставкой ЦБ. "Поскольку банки станут оформлять менее дорогие кредиты, значит, они не смогут выплачивать более высокие ставки по вкладам. Но гражданам не надо отчаиваться и надо понимать, что, кроме вкладов, существуют другие доходные финансовые инструменты", – сказал аналитик.
Эксперт обратил внимание, что понижение ключевой ставки отчасти говорит об адаптации российской экономики к санкциям. В то же время такое решение позволит нашей финансовой системе быстрее подстроиться под новые реалии. "Чтобы экономика могла активнее адаптироваться к ограничениям, с нее нужно снять путы высокой ключевой ставки. Тогда она способна действовать более свободно и отвечать на те вызовы, которые ей предъявляют санкции", – резюмировал Беляев.
Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля этого года было экстренной мерой, чтобы остановить панику на рынке, отметил в разговоре с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Задача была выполнена, поэтому теперь можно постепенно снижать этот показатель, считает он.
При этом эксперт отметил, что резко подешевевших кредитов после вероятного возвращения ставки к докризисным значениям ждать не стоит. Это объясняется тем, что в современных условиях на рынок серьезно влияют факторы, не связанные с финансами, сказал Бадалов. К примеру, работает ли претендующая на кредит компания с иностранным бизнесом, который еще не определился со своим будущим в России.
"И опять-таки насколько понизится ставка. Пусть это 5, 10 или 9,5% – это все равно достаточно высокие показатели. Чтобы бизнес ощутил реальную поддержку, процентные ставки должны быть в районе 4–6% годовых. Тогда можно говорить, что ключевая ставка повлияла на снижение ставок по кредитам и это привело к запуску процесса кредитования по новой", – объяснил Бадалов.
Резкого удешевления кредитов не произойдет, потому что рынок всегда долго реагирует на изменение ключевой ставки, обратил внимание специалист. Он также подчеркнул, что срок в 3–6 месяцев с экономической точки зрения можно назвать быстрым.
При этом эксперт не исключил, что в этот срок ключевая ставка может еще снизиться. Это станет сигналом рынку от Центробанка о стабилизации ситуации в российской экономике, заключил Бадалов.