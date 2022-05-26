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Экономика

14:43

Мишустин оценил снижение ключевой ставки ЦБ до 11%

властьэкономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Премьер-министр России Михаил Мишустин прокомментировал решение о снижении ключевой ставки ЦБ до 11%, передает ТАСС.

"...это позволит системно поддержать все те меры, принятые в том числе правительством, по расширению доступности займов для крупных предприятий, для малого, среднего бизнеса и, конечно, для наших граждан при ипотечном кредитовании", – заявил председатель правительства.

Банк России в четверг, 26 мая, снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Регулятор объяснил этот шаг снижением рисков для финансовой стабильности страны.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, в 2022 году ожидается рост ипотечного кредитования в районе 10–15%. Также до 5% вырастет объем корпоративных займов.

ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 11% годовых

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