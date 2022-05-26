Набиуллина оценила вероятный рост ипотеки в 2022 году на уровне 10–15%

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о перспективах кредитования в 2022 году, в том числе в области ипотечных займов. Об этом сообщает ТАСС.

"По ипотеке рост может быть в районе 10–15% на фоне расширения государственной программы", – рассказала руководитель ЦБ.

Набиуллина отметила, что смягчение денежно-кредитной политики не приведет к падению в сегменте выдачи потребительских кредитов, несмотря на то что банки в кризисные периоды ужесточают стандарты их выдачи.

Рост ожидается в корпоративном кредитовании, рассказала глава регулятора. Он составит до 5%, причем в февральском прогнозе Центробанка он оценивался в 7–11%.

В четверг, 26 мая, Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14. Решение объяснили снижением рисков для финансовой стабильности страны.

Впоследствии стало известно, что ВТБ принял решение снизить ставки по ипотеке на 3 процентных пункта. Решение вступит в силу с 30 мая. Минимальная ставка для займа составит 10,9% годовых.