ВТБ снизит ипотечные ставки на 3 п. п. с 30 мая

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ВТБ принял решение снизить ставки по ипотеке на 3 процентных пункта с 30 мая, сообщается на сайте банка.

Так, минимальная ставка составит 10,9% годовых, она действует для вторичного жилья и для новостроек.

Ранее сообщалось, что Банк России на очередном заседании снизил ключевую ставку до 11% годовых с прежних 14%.

В ЦБ подчеркнули, что риски для финансовой стабильности страны снизились, что создало условия для снижения ключевой ставки. Центробанк также допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Следующее состоится 10 июня.

По прогнозу Центробанка, годовая инфляция в апреле достигла 17,8%, на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза.

