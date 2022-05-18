В Росреестре зафиксировали сокращение в Москве количества сделок по ипотеке в апреле

18 мая, 21:55
Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Число сделок по ипотеке в Москве снизилось в апреле 2022 года на 38,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив порядка 8 тысяч, сообщается на сайте Управления Росреестра по Москве.
По сравнению с мартом текущего года апрельский показатель сократился на 35,2%, когда была осуществлена 12 341 сделка.
По данным ведомства, результат апреля стал самым низким с января 2021 года. В тот период зарегистрировано 5 948 сделок. При этом наиболее низкие значения по числу ипотек были в 2020 году в связи с ограничениями из-за коронавируса.
"К концу же месяца ипотечные сделки оформлялись на новых условиях, при этом рынок испытывал дополнительное давление роста инфляции, мартовского падения рубля, а также увеличения ключевой ставки ЦБ РФ в феврале, что привело к пересмотру банками кредитной политики", – отметил руководитель Управления Росреестра по столице Игорь Майданов.
По его словам, принятые российским кабмином антикризисные меры, а также снижение Банком России ключевой ставки еще не успели отобразиться на статистике.
Уточняется, что за период с января по апрель 2022 года Росреестром по Москве было оформлено 39 529 договоров ипотечного жилищного кредитования, это на 0,1% больше значения 2021 года и на 43,8% – значений 2020 года.
Ранее эксперты заявили, что рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов населения в России приведут к увеличению срока погашения ипотеки как минимум в два раза.
По словам специалистов, большого спроса на ипотечные продукты на сегодняшний день не ожидается. Также, как уточняют эксперты, не способствуют активному кредитованию и снижающиеся доходы граждан.
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