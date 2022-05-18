Эксперты спрогнозировали увеличение срока погашения ипотеки

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Рост стоимости ипотечных кредитов и падение доходов населения в России приведут к увеличению срока погашения ипотеки как минимум в два раза, сообщает РИА Новости.

По словам специалистов, большого спроса на ипотечные продукты на сегодняшний день не ожидается. Также, как уточняют эксперты, не способствуют активному кредитованию и снижающиеся доходы граждан.

Однако, опираясь на средние показатели, россияне берут ипотеку на 22 года, но обычно стремятся выплатить ее досрочно – за 7–9 лет. Так, например, в Росбанке сроки реального погашения оценили в среднем в 6–7 лет, в сервисе "Домклик" Сбербанка – в 3,5 года.

"В текущих условиях не все смогут выплачивать ипотеку с существенным опережением. По нашему мнению, реальные сроки выплаты ипотеки будут находиться в диапазоне 14–16 лет", – отметил аналитик "Фридом Финанс" Владимир Чернов.

В свою очередь, специалист ипотечного рынка Андрей Бархота заявил, что фактический срок погашения кредита должен увеличиться, в том числе за счет стремления заемщиков снизить ежемесячный платеж.

Так, эксперт привел пример взятого в прошлом году кредита под 9% годовых на 5 миллионов рублей. Он уточнил, что ежемесячный платеж по нему при сроке кредитования 11 лет был равен 59,8 тысячи рублей.

"На сколько надо удлинить срок кредита в мае 2022 года, чтобы при ставке 14% платеж оставался прежним? При таких условиях ипотеку придется брать не на 11, а на 27 лет, хотя ставка по ипотеке выросла лишь на 5 процентных пунктов", – пояснил Бархота.

В начале мая председатель кабмина РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% годовых на протяжении всего срока кредита. Срок действия программы при этом был продлен до конца 2022 года.

Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.

В зависимости от региона варьируется максимальный размер кредита: в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях составляет 12 миллионов рублей. Для других субъектов – 6 миллионов рублей.