Москвичам рассказали об изменениях в программах льготной ипотеки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы смогут получить льготный кредит на приобретение или создание объектов индивидуального жилищного строительства. Одной из наиболее востребованных программ является "Льготная ипотека". В связи с этим максимальная сумма кредита, доступного гражданам, была увеличена.

В настоящий момент в рамках программы жители Москвы и Санкт-Петербурга максимально могут получить кредит в размере 12 миллионов рублей. Для остальных субъектов РФ планка установлена на уровне 6 миллионов рублей.

В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% годовых на протяжении всего срока кредита. Срок действия программы при этом был продлен до конца 2022 года.

Еще одна возможность получить льготный кредит – программа "Семейная ипотека". Ставка для ее участников составит до 6% годовых. Претендовать на данный вид ипотеки могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок.

Ранее российские риелторы обратились к правительству РФ и Центробанку с предложением разрешить рефинансирование льготной ипотеки на новостройки. В настоящее время снижение кредитной ставки в случае изменения условий программы не предусмотрено. Это означает, что россияне, взявшие ипотеку под 12%, не смогут снизить ставку до 9%.