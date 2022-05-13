В Госдуме поддержали идею распространить льготную ипотеку на вторичное жилье

15:33
Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Председатель комитета Госдумы по защите конкуренции, депутат фракции "Справедливая Россия – За правду" Валерий Гартунг заявил, что поддерживает инициативу по распространению льготной ипотеки на вторичное жилье.
"Согласен, тема правильная. Нужно поддерживать сейчас платежеспособный спрос, загрузку строительного комплекса, и, естественно, если ипотека на вторичное жилье будет развиваться, то это позволит тем, кто продает вторичное жилье, покупать новое жилье", – приводит его слова Агентство "Москва".
По мнению Гартунга, полученные при продаже вторичного жилья средства могут быть использованы в качестве первого взноса по ипотеке для приобретения квартиры в новостройке. Он добавил, что распространение ипотеки на вторичное жилье позволит увеличить доступность недвижимости.
Ранее в СМИ появились сообщения со ссылкой на руководителя комиссии по проектному финансированию общественного совета при Минстрое России Рифата Гарипова, что распространение льготной ипотеки на вторичный рынок может повысить доступность жилья для граждан.
До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9%.
Кроме того, сообщается, что программа продлевается до конца 2022 года. Получить льготную ипотеку можно на покупку жилья в новостройках, строительство частного дома или приобретение земельного участка для его строительства.
До 25 тысяч рублей в месяц смогут экономить обладатели льготной ипотеки
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