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13:07

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Экономист объяснил, на ком скажется снижение ключевой ставки

"Приемлемые значения": кого затронет снижение ключевой ставки
экономикаэксклюзив

Фото: depositphotos/blinow61

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что снижение ключевой ставки положительно скажется на процентах по кредитам и ипотеке.

26 мая ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Регулятор отмечает, что это стало возможным на фоне уменьшения рисков для финансовой стабильности страны. Более того, в Банке России не исключили, что снижение ключевой ставки произойдет и в дальнейшем.

По словам Беляева, снижение ключевой ставки выгодно прежде всего для самой экономики.

"Экономика приближается к тому моменту по кредитам, когда может нормально функционировать. При высокой ключевой процентной ставке она работает с затруднением, потому что не имеет достаточного доступа к кредитным ресурсам, который является важнейшим элементом для ее возможного функционирования", – говорит экономист.

При понижении ключевой ставки становятся более доступными кредиты: ипотечные, потребительские и автокредиты.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

Однако изменения коснутся только тех договоров, которые будут заключены после снижения ключевой ставки. "К сожалению, так устроен закон, так что тут, скорее всего, это будет относиться к новым договорам, к новым условиям", – объясняет Беляев.

По словам экономиста, в феврале Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых, поскольку тогда была экстраординарная ситуация. "Вспоминать о той экстраординарной двадцатипроцентной банковской ставке не стоит, потому что ключевое здесь – экстраординарное. Она была введена в чрезвычайных условиях. И было с самого начала ясно, что долго она продержаться не может", – отмечает эксперт.

Есть надежда, что ЦБ РФ не остановится на нынешних 11% и снизит ставку до еще более приемлемых уровней, приемлемых и с точки зрения и кредитования, и с точки зрения работы экономики.
Михаил Беляев
кандидат экономических наук, финансовый аналитик

С 20 мая Банк России снял ограничения на продажу почти любой наличной иностранной валюты гражданам. Исключением все еще остаются доллары и евро, пояснил регулятор. Ограничения на них сохраняются до 9 сентября. Сейчас россияне могут приобретать доллары и евро, которые с 9 апреля поступили в банковские кассы.

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