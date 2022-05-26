Экономист объяснил, на ком скажется снижение ключевой ставки

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Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал Москве 24, что снижение ключевой ставки положительно скажется на процентах по кредитам и ипотеке.
26 мая ЦБ РФ снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых. Регулятор отмечает, что это стало возможным на фоне уменьшения рисков для финансовой стабильности страны. Более того, в Банке России не исключили, что снижение ключевой ставки произойдет и в дальнейшем.
По словам Беляева, снижение ключевой ставки выгодно прежде всего для самой экономики.
"Экономика приближается к тому моменту по кредитам, когда может нормально функционировать. При высокой ключевой процентной ставке она работает с затруднением, потому что не имеет достаточного доступа к кредитным ресурсам, который является важнейшим элементом для ее возможного функционирования", – говорит экономист.
Однако изменения коснутся только тех договоров, которые будут заключены после снижения ключевой ставки. "К сожалению, так устроен закон, так что тут, скорее всего, это будет относиться к новым договорам, к новым условиям", – объясняет Беляев.
По словам экономиста, в феврале Банк России повысил ключевую ставку до 20% годовых, поскольку тогда была экстраординарная ситуация. "Вспоминать о той экстраординарной двадцатипроцентной банковской ставке не стоит, потому что ключевое здесь – экстраординарное. Она была введена в чрезвычайных условиях. И было с самого начала ясно, что долго она продержаться не может", – отмечает эксперт.
С 20 мая Банк России снял ограничения на продажу почти любой наличной иностранной валюты гражданам. Исключением все еще остаются доллары и евро, пояснил регулятор. Ограничения на них сохраняются до 9 сентября. Сейчас россияне могут приобретать доллары и евро, которые с 9 апреля поступили в банковские кассы.
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