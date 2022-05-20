ЦБ РФ снимает запрет для физлиц на короткие продажи на бирже с 1 июня

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Банк России принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня, сообщается на сайте регулятора.

Мера будет действовать до конца текущего года.

Ранее ЦБ РФ снял с 20 мая ограничения на продажу гражданам валюты, за исключением долларов и евро.

Уточняется, что ограничения на продажу наличных долларов и евро сохраняются до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.

