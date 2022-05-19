ЦБ сообщил о снижении международных резервов РФ за неделю на 6,4 млрд долларов

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Международные резервы России с 6 по 13 мая снизились на 6,4 миллиарда долларов, сообщает RT со ссылкой на Центробанк.

"Международные резервы по состоянию на 13 мая составили 585,7 миллиарда долларов, сократившись за неделю на 6,4 миллиарда долларов, или на 1,1%, в результате отрицательной переоценки", – говорится в сообщении.

По данным ЦБ, объем международных российских резервов по состоянию на 6 мая составлял 592,1 миллиарда долларов.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил странам – членам Евросоюза изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможное решение об использовании российских активов на нужды Киева было бы незаконным.

Кроме того, министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал воровством инициативу Борреля о передаче российских активов.

