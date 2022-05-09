В МИД РФ оценили заявление Борреля о передаче замороженных активов страны Украине

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по части замороженных российских активов, передает РИА Новости.
"Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", – заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
По мнению дипломата, подобные действия подорвут доверие к Западу и могут навредить самим европейцам.
Ранее Боррель предложил членам Евросоюза рассмотреть возможность изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине на восстановление страны.
Дипломат назвал вопрос финансирования данного процесса одним из ключевых политических аспектов, поскольку на восстановление Украины нужны большие средства.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: