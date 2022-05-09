В МИД РФ оценили заявление Борреля о передаче замороженных активов страны Украине

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В министерстве иностранных дел РФ прокомментировали предложение главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по части замороженных российских активов, передает РИА Новости.

"Аппетит во время еды у них приходит, это полное беззаконие, разрушение самой основы международных отношений", – заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

По мнению дипломата, подобные действия подорвут доверие к Западу и могут навредить самим европейцам.

Ранее Боррель предложил членам Евросоюза рассмотреть возможность изъять замороженные российские валютные резервы для последующей передачи Украине на восстановление страны.

Дипломат назвал вопрос финансирования данного процесса одним из ключевых политических аспектов, поскольку на восстановление Украины нужны большие средства.