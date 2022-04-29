В Кремле оценили принятый в США закон о передаче Украине арестованных активов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Принятый в США закон, который позволяет направить Украине арестованные активы иностранцев, является вопиющим искажением норм права. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Принятый палатой представителей США закон предусматривает возможность конфисковывать активы иностранцев, если средства получены за счет поддержки руководства России или незаконных действий. Арестованные активы же могут быть направлены Украине.

Песков назвал законопроект опасным прецедентом, который нарушает все правовые понятия.

"Это не что иное, как просто экспроприация частной собственности и попытка псевдоузаконить эту экспроприацию. Это наглядным образом демонстрирует, насколько сейчас хрупки все общепризнанные устои как в области частной собственности, экономики, политики и всего остального", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, это не может вызывать ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия.

Ранее сообщалось, что палата представителей американского конгресса одобрила законопроект, позволяющий поставлять Украине вооружения по ленд-лизу. Так, в 2022 и 2023 годах глава Белого дома может поручить администрации США предоставить Украине во временное пользование военную технику и имущества.

