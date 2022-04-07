Песков заявил, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам

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Накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"И, конечно, это скорее будет иметь негативный эффект", – отметил представитель Кремля.



7 апреля американские сенаторы одобрили проект закона о ленд-лизе для Украины, призванный упростить процесс оказания военной помощи стране на частично взаимообразной основе. Практика ленд-лиза активно применялась США во время Второй мировой войны для поддержки союзников по антигитлеровской коалиции.

Подготовку данного закона прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, США и другие страны НАТО давно готовились накачивать Украину оружием.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.