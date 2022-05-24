В Минфине РФ заявили, что не обсуждают продление льготной ипотеки на 2023 год

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Продление программы льготной ипотеки на жилье в новостройках на 2023 год не обсуждается, сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

В начале мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о снижении процентной ставки по программе "Льготная ипотека" с 12 до 9% годовых на протяжении всего срока кредита. Срок действия программы при этом был продлен до конца 2022 года.

Еще одна возможность получить льготный кредит – программа "Семейная ипотека". Ставка для ее участников составит до 6% годовых. Претендовать на данный вид ипотеки могут семьи, в которых после 1 января 2018 года родился ребенок.

В мае правительство РФ выделило еще 49,6 миллиарда рублей на субсидирование льготной и семейной ипотеки. Отмечалось, что 33,4 миллиарда рублей направят на субсидирование льготной ипотеки, а 16,2 миллиарда – семейной ипотеки.

