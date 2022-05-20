Правительство РФ выделило 49,6 млрд на субсидирование льготной ипотеки

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Правительство России выделило еще 49,6 миллиарда рублей на субсидирование льготной и семейной ипотеки. Соответствующее распоряжение подписал председатель кабмина Михаил Мишустин.

Отмечается, что 33,4 миллиарда рублей направят на субсидирование льготной ипотеки, а 16,2 миллиарда – семейной ипотеки.



Дополнительные средства помогут в улучшении жилищных условий не менее 82 тысяч граждан.

Ранее Мишустин заявил, что максимальный размер кредита по льготной и семейной ипотеке увеличат до 30 и 15 миллионов рублей соответственно. По его словам, это необходимо, чтобы люди не ограничивались только этими суммами и имели возможности в выборе жилья. Программа будет действовать до конца 2022 года.

