Эксперт назвал лучшую валюту для сбережений летом

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Этим летом деньги лучше хранить в долларах, поскольку он лучше остальных валют показывает себя в условиях сложной экономической ситуации в мире. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин.
"Учитывая непростую ситуацию в мировой экономике, <...> лучше выбрать доллар, который является одним из защитных инструментов и дорожает к другим валютам в период рыночной или геополитической нестабильности", – объяснил он.
По его словам, проблемы в мировой экономике приведут к снижению спроса на сырье и, как следствие, ослабят рубль. В то же время, отмечает Бабин, это, согласно прогнозам, не произойдет в ближайшие три месяца, однако обычно изменения на рынке опережают те или иные события из-за тех или иных ожиданий инвесторов.
Эксперт рекомендует россиянам следить за ситуацией на рынках, чтобы успеть вложить деньги в определенные финансовые инструменты и защитить свои сбережения.
26 мая Центробанк принял решение о снижении ключевой ставки с 14 до 11%. Регулятор объяснил это сокращением рисков для финансовой стабильности РФ.
На фоне данного решения после продолжительного периода укрепления российская валюта начала падение. За день до этого курс евро опускался ниже 58 рублей впервые с 2015 года, а доллар торговался на уровне рекордных 56 рублей.
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