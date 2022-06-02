Экономист предупредила о последствиях "раздувания" доллара

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Тенденция к быстрому укреплению доллара США объясняется подъемом процентной ставки Федрезерва и ожиданиями дальнейшего ужесточения, пояснила агентству "Прайм" доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Она отметила, что доллар является главной мировой резервной валютой, на американскую валюту приходится 80% валютно-обменных операций.

По мнению эксперта, укрепление курса доллара приведет к падению доходности ценных бумаг развивающихся стран и котировок местных фондовых рынков.

В свою очередь, это может привести к краху сбалансированности государственной долговой политики как для развивающихся стран, так и для развитых.

Ранее экономист, гендиректор аналитического центра "БизнесДром" Павел Самиев заявил, что падение курса рубля на бирже связано с естественной компенсацией спекулятивных операций после снижения Банком России ключевой ставки.

Самиев добавил, что снижение ключевой ставки могло способствовать росту американской валюты на 2–3 рубля, так как ликвидность рубля и иностранной валюты не претерпела значительных изменений. При этом снимаются ограничения на валютном рынке, что и приводит к колебаниям курса.

