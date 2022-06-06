Посол США оценил работу председателя ЦБ РФ по укреплению рубля

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Глава Банка России Эльвира Набиуллина провела отличную работу по укреплению рубля, заявил посол США в РФ Джон Салливан.

"Председатель Центрального банка – исключительно талантливый человек, она провела великолепную работу по временному укреплению рубля, может быть, даже чрезмерному. Курс рубля вырос", – цитирует его ТАСС.

При этом дипломат прогнозирует увеличение влияния мер экспортного контроля и санкций на экономику РФ.

Он отметил, что Россия и США много лет выстраивали торговые отношения, теперь для их восстановления потребуются "годы, если не больше".

Ранее ЦБ РФ принял решение об отмене запрета для физических лиц на короткие продажи и на покупку валюты с плечом с 1 июня. Мера будет действовать до конца текущего года.

Также регулятор смягчил временные ограничения по операциям с наличной валютой. С 20 мая российские банки могут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, кроме евро и долларов.

При этом ограничения на продажу наличных долларов и евро сохранятся до 9 сентября. Граждане могут купить только ту американскую и европейскую валюту, которая поступила в банковские кассы с 9 апреля.

