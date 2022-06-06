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Экономика

12:30

Путин назвал 2020-е годы периодом укрепления экономического суверенитета РФ

властьэкономика

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Владимир Путин заявил, что 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета для России. Слова президента приводятся в приветствии участникам, организаторам и гостям ХХV Петербургского международного экономического форума, опубликованном на сайте Кремля.

"Убежден, что для России 2020-е годы станут периодом укрепления экономического суверенитета, что предусматривает ускоренное развитие собственной инфраструктурной и технологической базы, качественное повышение уровня подготовки специалистов, а также формирование независимой и эффективной финансовой системы", – подчеркнул Путин.

Российский лидер отметил, что экономика страны будет в большей степени опираться на частную инициативу, а также сохранит курс на открытость и международное сотрудничество.

По словам главы государства, санкции западных стран и их многолетние ошибки в экономике стали причиной глобальной инфляции, а также разрушения логистических цепочек и продовольственного дефицита.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия не покинет глобальную экономическую арену. По его словам, страны Запада не смогут удалить всех неугодных из мировой политики и экономики, а также спорта, поскольку все больше государств в мире намерены проводить независимую экономическую политику.

Ситуация в международных отношениях обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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