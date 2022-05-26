В Кремле уточнили, когда произойдет индексация прожиточного минимума и МРОТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, когда власти проиндексируют прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда.

"Там действительно 1 июня, потому что ПМ и МРОТ одновременно должны, они не могут по отдельности", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Накануне Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% с 1 июня. По его словам, данный вопрос продолжительное время обсуждался в правительстве, вырабатывалось общее решение. Также глава государства анонсировал увеличение размера прожиточного минимума и МРОТ.

По словам главы Минтруда Антона Котякова, благодаря индексации МРОТ зарплаты вырастут примерно у четырех миллионов россиян. Также эта мера затронет 15 миллионов граждан, которые получают выплаты, связанные с прожиточным минимумом.

