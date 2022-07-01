В Госдуме предложили ввести для пенсионеров новую льготу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил освободить российских пенсионеров от уплаты пошлины на регистрацию унаследованного жилья. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария к главе Минтруда Антону Котякову.

"Прошу вас оценить целесообразность <...> освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования", – написал Федоров.

Парламентарий пояснил, что часто пожилые люди оказываются в ситуации наследования в случае смерти супруга. При этом соответствующая госпошлина на регистрацию имущества для многих пенсионеров является значительной тратой: сейчас ее размер составляет 2 тысячи рублей.

Ранее в Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых граждан, детей и инвалидов. Депутат Екатерина Стенякина напомнила, что в последнее время участились случаи издевательств и мошенничества в отношении пенсионеров. По ее мнению, для виновных в таких действиях следует запретить амнистию или условно-досрочное освобождение.

