В Госдуме предложили ужесточить наказание за преступления против пожилых

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина предлагает ужесточить наказание за преступления в отношении пожилых граждан, детей и инвалидов, сообщает URA.ru.
По ее мнению, возраст и состояние пострадавшего должны стать отягчающим обстоятельством. Она подчеркнула, что в последние годы количество преступлений, совершаемых в отношении пожилых людей, растет.
"Известны, в том числе, случаи того, когда над людьми старшего возраста издевались в домах престарелых, социальных приютах или же их родственники, опекуны дома. Говорить здесь нужно и об увеличении случаев мошеннических действий в отношении пенсионеров. Ужесточение санкций должно нести такой характер: если ты совершил преступление против пожилого, инвалида, ребенка, то на амнистию или условно-досрочное освобождение не рассчитывай, получишь максимальное наказание", – заявила Стенякина.
Парламентарий добавила, что наказание должно стать профилактической мерой. Она считает, что злоумышленник может 100 раз передумать совершать преступление, если будет знать об ответственности.
"Поэтому поправки, которые следует вносить в Уголовный кодекс, должны обозначать то, что преступление, совершенное против пенсионера, будет являться отягчающим обстоятельством и будет считаться основанием для назначения виновному более строгого наказания. О сроках еще можно подумать", – заключила она.
Ранее в России предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них – преступления против людей старшего возраста могут стать отягчающим обстоятельством.
Только в прошлом году в России 27% случаев мошенничества были связаны с гражданами старшего возраста. Пенсионеры являются наиболее уязвимым слоем общества для обмана из-за своей доверчивости.
В РФ могут ужесточить наказание за обман пенсионеров
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