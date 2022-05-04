В РФ могут ужесточить наказание за обман пенсионеров

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В России предложили ужесточить наказание за обман пенсионеров и мошенничество в отношении них – преступления против людей старшего возраста могут стать отягчающим обстоятельством. Соответствующий законопроект планируют внести в Госдуму в весеннюю сессию, сообщает газета "Известия" со ссылкой на одного из авторов документа – зампреда комиссии нижней палаты парламента по обеспечению жилищных прав граждан Светлану Разворотневу.

В пояснительной записке к документу говорится, что только в прошлом году в России 27% случаев мошенничества были связаны с гражданами старшего возраста.

Разворотнева отметила, что пенсионеры являются наиболее уязвимым слоем общества для обмана из-за своей доверчивости.

"Ко мне приходят множество обманутых пенсионеров, у которых отобрали квартиру, заставили взять огромный кредит на чье-нибудь спасение и так далее. Зачастую люди попадают в лапы мошенников, передающих их друг другу", – пояснила она.

Ранее мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров. Злоумышленники регулярно посещают пожилых людей под видом домашних мастеров, убеждая их оформить так называемую подписку на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счетчиков по завышенным ценам.