Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

Фото: depositphotos/NatashaFedorova

Мошенники придумали новый способ обмана российских пенсионеров, сообщает газета "Известия".

Злоумышленники регулярно посещают пожилых людей под видом "домашних мастеров", убеждая их оформить так называемую подписку на диагностику и ремонт окон, батарей, бытовой техники, систем пожаротушения и газовых счетчиков по завышенным ценам.

По информации издания, в большинстве случаев аферисты сами выводят из строя те или иные элементы в квартире, например, оконные ручки, а затем показывают пенсионерам страшные кадры с выпавшими из окна детьми и пугают, что подобная ситуация может случиться и у них, поэтому необходим срочный дорогостоящий ремонт. Кроме того, злоумышленники обманывают жертв и на бессмысленных юридических услугах.

Также сообщается, что злоумышленники представляют в основном фирмы-однодневки, которые маскируются под известные компании, а стоимость навязываемых услуг может превышать 400 тысяч рублей. Уточняется, что специалисты настоящих компаний знают об этой проблеме и обрабатывают негативные отзывы в интернете, чтобы сохранить репутацию.

Ростом числа подобных афер озаботились и в банках. Как рассказала газете директор дивизиона "Забота о клиентах" Сбербанка Елена Левина, при снятии денежных средств в отделениях банка сотруднику на рабочем месте выводится сообщение о рисках социальной инженерии.

"Их необходимо озвучить клиенту. После диалога клиент принимает решение, проводить операцию или нет", – пояснила она.

Ранее частный риелтор Игорь Аршинов рассказал, как обезопасить родственников от передачи квартиры мошенникам. По его словам, необходимо предупредить близких о подобных схемах и получить микродолю в их жилище.