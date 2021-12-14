Полицейские задержали москвича по подозрению в обмане пенсионеров в Подмосковье

07:03
Фото: Москва 24/Александр Авилов
В Подмосковье полицейские задержали москвича, которого подозревают в обмане пенсионеров. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".
По данным областного главка ведомства, полицейские получили заявление от 74-летней жительницы городского округа Химки. Пострадавшая сообщила, что мошенники украли у нее 1,5 миллиона рублей.
По подозрению в совершении преступления был задержан 18-летний житель Москвы. По предположению правоохранителей, злоумышленник забрал деньги у женщины за непривлечение к ответственности ее дочери, которая якобы стала виновницей аварии.
"Злоумышленник пояснил полицейским, что в интернете нашел работу курьером. По телефону неизвестные называли адреса, по которым он должен был забирать денежные средства, а после переводить их на определенные банковские счета, получая с каждой суммы процент", – утверждается в материале.
Позднее полицейские выяснили, что подозреваемый может быть причастен к аналогичным махинациям в отношении пенсионеров 1933 и 1945 годов рождения. У них злоумышленник похитил 340 тысяч рублей.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемый заключен под стражу.
В данный момент полицейские ведут поиск других участников мошеннической схемы.
Ранее неизвестные совершили ограбление в подъезде дома на юге столицы. Жертвой нападения стал курьер. Материальный ущерб составил почти 120 тысяч рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".
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