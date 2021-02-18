Мужчина ограбил салон сотовой связи с помощью вешалки в Подмосковье

Фото: скриншот видео МВД России

Мужчина ограбил салон сотовой связи в подмосковном Звенигороде при помощи завернутой в пакет вешалки для одежды, передает News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

"Выяснилось, что злоумышленник угрожал сотруднице магазина завернутой в пакет вешалкой для одежды. Сотрудники полиции обнаружили ее неподалеку от места происшествия", – рассказала Волк.

Она подчеркнула, что при изучении камер видеонаблюдения удалось оперативно задержать подозреваемого во время сбыта гаджетов на одном из рынков в округе. Им оказался уроженец страны ближнего зарубежья.

У злоумышленника были изъяты четыре похищенных смартфона, при этом еще одно мобильное устройство он успел продать. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мужчина с ножом ограбил ломбард на юго-западе Москвы. Инцидент произошел у дома 1 на Большой Черемушкинской улице. По словам сотрудников МВД, мужчина зашел в ломбард с похожим на нож предметом, похитил оттуда денежные средства и скрылся.