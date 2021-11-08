Неизвестные ограбили курьера в подъезде дома на юге Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Неизвестные совершили ограбление в подъезде дома на юге столицы. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на сообщение городского главка МВД.

Известно, что инцидент случился в столичном районе Орехово-Борисово Северное на улице Шипиловской. Нападение совершили два злоумышленника, на одном из которых была медицинская маска.

"Двое неизвестных <...> напали на курьера организации и открыто похитили сотовый телефон", – заявили в МВД.

Во время нападения один из злоумышленников ударил курьера по лицу. После совершения преступления подозреваемые скрылись.

Материальный ущерб составил почти 120 тысяч рублей. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж".

Ранее в Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.