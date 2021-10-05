Мужчина похитил ювелирные изделия на сумму более 300 тыс рублей из квартиры в Подмосковье

Фото: портал "МВД Медиа"

В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в квартирной краже. Об этом сообщается на портале "МВД Медиа".

Злоумышленник проник в квартиру на улице Лунной в Домодедове. Из жилища он похитил ювелирные изделия на сумму свыше 300 тысяч рублей.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий задержан 48-летний уроженец одной из республик Средней Азии, подозреваемый в краже", – рассказали в МВД.

Украденные ювелирные изделия были найдены при личном досмотре подозреваемого. В отношении мужчины отрыто уголовное дело по статье "Кража". Фигурант заключен под стражу.

Ранее сиделка похитила почти 140 тысяч рублей с карты пенсионера из Москвы.

Позднее женщину задержали полицейские. По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража".