Сиделка похитила почти 140 тыс рублей с карты пенсионера из Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Приезжую женщину подозревают в краже почти 140 тысяч рублей с банковской карты пенсионера из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте городского главка МВД.

По информации правоохранителей, 49-летняя женщина работала у пожилого мужчины сиделкой. Она помогала ему по хозяйству, а также ходила за покупками пенсионеру в магазин, где для оплаты использовала его банковскую карту.

"При каждом походе в магазин злоумышленница не только покупала необходимое, но и обналичивала денежные средства, используя их в дальнейшем в личных целях", – рассказали в пресс-службе.

В результате злоумышленница похитила с карты пенсионера свыше 137 тысяч рублей, а после скрылась. Позднее женщину задержали полицейские.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее приезжий избил и ограбил мужчину в центре Москвы. Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, на территории столичного района Арбат.

Позднее правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний выходец из Таджикистана.