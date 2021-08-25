Сиделка похитила почти 140 тыс рублей с карты пенсионера из Москвы

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Приезжую женщину подозревают в краже почти 140 тысяч рублей с банковской карты пенсионера из Москвы. Об этом сообщается на официальном сайте городского главка МВД.
По информации правоохранителей, 49-летняя женщина работала у пожилого мужчины сиделкой. Она помогала ему по хозяйству, а также ходила за покупками пенсионеру в магазин, где для оплаты использовала его банковскую карту.
"При каждом походе в магазин злоумышленница не только покупала необходимое, но и обналичивала денежные средства, используя их в дальнейшем в личных целях", – рассказали в пресс-службе.
В результате злоумышленница похитила с карты пенсионера свыше 137 тысяч рублей, а после скрылась. Позднее женщину задержали полицейские.
По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Кража". Фигурантке избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее приезжий избил и ограбил мужчину в центре Москвы. Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, на территории столичного района Арбат.
Позднее правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний выходец из Таджикистана.
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