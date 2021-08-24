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Происшествия

24 августа, 23:49

Приезжий избил и ограбил мужчину в центре Москвы

происшествия криминал город

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Мужчину избили и ограбили в центре Москвы. Об этом пишет Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в воскресенье, 22 августа, на территории столичного района Арбат. Около 02:00 неизвестный подошел к мужчине и потребовал отдать ему мобильный телефон стоимостью 60 тысяч рублей.

"Получив отказ, злоумышленник ударил мужчину кулаком в лицо, после чего открыто похитил у него смартфон", – рассказал источник.

Позднее правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний выходец из Таджикистана, зарегистрированный на территории Свердловской области.

По факту случившегося было открыто уголовное дело по статье "Грабеж". Мера пресечения фигуранту будет избрана в ближайшее время.

Ранее московские полицейские арестовали троих приезжих, которых подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин в центре города. В ходе обыска в жилище одного из задержанных правоохранители нашли балаклавы, телескопическую дубинку и два газовых баллончика.

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