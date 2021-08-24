Полицейские арестовали подозреваемых в разбойном нападении на магазин в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московские полицейские арестовали троих приезжих, которых подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин в центре города, говорится на сайте ГУ МВД России по столице.

Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ведомства Владимир Васенин, на магазин, расположенный в Скатертном переулке, напали неизвестные в масках-балаклавах.

"Заметив одного из сотрудников, неизвестные достали газовый баллончик и брызнули молодому человеку в глаза, после чего разбили установленные в магазине камеры видеонаблюдения, похитили из кассы денежные средства в размере 25 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении", – рассказал Васенин.

По его словам, подозреваемых удалось задержать на Кавказском бульваре и в Хлебном переулке.

В ходе обыска в жилище одного из задержанных правоохранители нашли балаклавы, телескопическую дубинку и два газовых баллончика. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

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