Полицейские арестовали подозреваемых в разбойном нападении на магазин в центре столицы

10:24
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Московские полицейские арестовали троих приезжих, которых подозревают в разбойном нападении на продуктовый магазин в центре города, говорится на сайте ГУ МВД России по столице.
Как рассказал начальник управления информации и общественных связей ведомства Владимир Васенин, на магазин, расположенный в Скатертном переулке, напали неизвестные в масках-балаклавах.
"Заметив одного из сотрудников, неизвестные достали газовый баллончик и брызнули молодому человеку в глаза, после чего разбили установленные в магазине камеры видеонаблюдения, похитили из кассы денежные средства в размере 25 тысяч рублей и скрылись в неизвестном направлении", – рассказал Васенин.
По его словам, подозреваемых удалось задержать на Кавказском бульваре и в Хлебном переулке.
В ходе обыска в жилище одного из задержанных правоохранители нашли балаклавы, телескопическую дубинку и два газовых баллончика. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
Ранее сообщалось, что в Волгограде женщина пыталась украсть мобильный телефон в салоне сотовой связи. Злоумышленница попросила продавца показать ей телефон стоимостью 53 тысячи рублей. Женщина заявила о желании приобрести аппарат, но, когда консультант отвернулся, ударила его электрошокером.
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