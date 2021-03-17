В Волгограде продавец салона связи обезвредил женщину, пытавшуюся украсть телефон

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В Волгограде женщина пыталась украсть мобильный телефон в салоне сотовой связи, но сотрудник смог обезвредить грабительницу. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД.

Преступление произошло в салоне связи в Советском районе Волгограда. Женщина попросила продавца показать ей телефон стоимостью 53 тысячи рублей. Покупательница заявила о желании приобрести аппарат, но, когда консультант отвернулся, ударила его электрошокером. Молодой человек сумел совладать с ситуацией: обезоружил нападавшую и вызвал сотрудников правоохранительных органов.

Полицейские задержали подозреваемую в разбое. Ею оказалась 37-летняя безработная жительница Иловлинского района. Она призналась в содеянном и рассказала, что планировала отнести телефон в скупку, а вырученные средства использовать для погашения долгов.

Подозреваемой грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Ранее сообщалось о задержании в Волгоградской области мужчины, убившего друга в ходе ссоры. Мужчины поспорили о способах нарезки сала.